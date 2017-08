Das Thema wird nicht wie bei uns auf der ersten Seite diskutiert, wenn Sie die Zeitungen lesen. Dort ist es eher ein B-Thema. Aber das ist ja auch nicht nur in Polen, Tschechien oder Rumänien so, sondern auch in Frankreich oder England. Dabei haben die beiden letztgenannten Länder sich sehr viel globaler mit dem Thema beschäftigt und ein Verbot für diese Verbrennungsmotoren durchgesetzt, das bis 2035 beziehungsweise 2040 greifen soll. Aber auch in diesen Ländern wird das Thema nicht so hysterisch diskutiert wie bei uns.