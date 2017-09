Diese Menschen in Moskau flanieren hier nicht, sondern mussten ein öffentliches Gebäude wegen einer Bombendrohung verlassen.

Diese Menschen in Moskau flanieren hier nicht, sondern mussten ein öffentliches Gebäude wegen einer Bombendrohung verlassen. Bildrechte: IMAGO

Entwarnung nach zahlreichen Bombendrohungen in ganz Russland

Eine Welle anonymer Bombendrohungen hat am Dienstag und Mittwoch in ganz Russland zu Massenevakuierungen von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen geführt. Mitarbeiter der Sicherheitsorgane sprechen inoffiziell von einem möglichen Hackerangriff aus dem Ausland. Sprengsätze wurden in keinem der Fälle gefunden.