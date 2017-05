ESC-Finale in Kiew

Kiew rechnet mit rund 30.000 Touristen, die im Laufe des ESC in die ukrainische Hauptstadt kommen sollen. Ob es tatsächlich so viele werden? "Bisher habe ich das Gefühl, es sind deutlich weniger als erwartet gekommen", sagt Jewhen Galytsch, Sänger, Gitarrist und Songwriter der Band O.Torvald, die die Ukraine in Kiew vertritt. O.Torvald will beim ESC in die Fußstapfen der Vorjahressiegerin Jamala treten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK