Tour nach Osteuropa Macron auf schwieriger Mission

Der Gewerkschafter Szabolcs Sepsi begegnet dem sperrigen Begriff der Entsenderichtlinie täglich auf Arbeit - in Dortmund in der Beratungsstelle "Faire Mobilität", wo sich geprellte Arbeitnehmer aus Osteuropa über ihre Rechte aufklären lassen. Sie klagen über ausstehende Löhne, unbezahlte Überstunden, über gefälschte Entsendungen, deren Folgen sie erst bei einem Arbeitsunfall spüren, wenn es darum geht, wer ihre Krankenhausbehandlung bezahlt.

Was steckt hinter der Entsenderichtlinie?

Arbeiter zu entsenden, gehört zu den Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes: So ist es einheimischen Firmen erlaubt, ihre Dienstleistung in der gesamten Union anzubieten. 1996 - und damit lange vor der EU-Osterweiterung - einigten sich die Mitgliedsländer darauf, auch die Rechte jener Arbeitnehmer zu schützen, die für einen befristeten Zeitraum in einem anderen Mitgliedsstaat arbeiten. Sie sollen im Gastland nicht unter dem Niveau des Mindestlohnes bezahlt werden, im Herkunftsland werden sie für den Zeitraum weiter sozialversichert und besteuert.

Briefkastenfirmen umgehen Richtlinie

Szabolcs Sepsi von der Beratungsstelle "Faire Mobilität" in Dortmund Bildrechte: Beratungsstelle „Faire Mobilität“ Die Regelung hält Berater Sepise für eine gute Idee: "Die entsandten Arbeiter müssen sich im Alter nicht mit fünf verschiedenen Rentensystemen herumschlagen." Doch der 29-jährige Gewerkschafter kennt auch die andere Seite der Medaille. Um die zeitlich befristete Entsendung zu umgehen, sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Briefkastenfirmen entstanden, "die ihre Arbeitnehmer immer wieder unter einem neuen Firmennamen entsenden", um auf diese Weise die Sozialbeiträge im Gastland zu umgehen. "Das war nie das Ziel der Entsenderichtlinie", sagt Sepsi.

Zahl der Entsendungen nimmt stark zu

In der deutschen Fleischindustrie sind zahlreiche Arbeitnehmer aus Osteuropa beschäftigt. Eine Arbeit in einem Schlachthof gilt als Knochenjob. Bildrechte: colourbox.com Rund zwei Millionen entsandte Arbeitnehmer wurden 2015 in der EU gezählt, das sind gerade mal 0,9 Prozent aller Beschäftigten in der Union. Warum kümmert sich der französische Präsident Macron um eine so kleine Zahl von Arbeitnehmern? Weil die Zahl in den vergangenen Jahren enorm gestiegen ist: von 2010 bis 2015 um rund 41 Prozent. Viele von ihnen sind osteuropäische Entsandte, die zeitlich befristet in Westeuropa jobben - in der Braubranche, sie putzen für Firmen, zerteilen im Akkord Schweinehälften, sie pflegen teils bis zur eigenen Erschöpfung demenzkranke Menschen. Sie verdienen damit einen Mindestlohn, der deutlich höher liegt als bei ihnen zuhause, aber deutlich unter dem Tarif.

Gesamtstatistik fehlt in Deutschland

Wie viele entsandte Beschäftigte es in Deutschland gibt, lässt sich schwer sagen. Die Deutsche Rentenversicherung zählt lediglich die Zahl der Neuanmeldungen: im vorigen Jahr waren es rund 338.000 Beschäftige. Dass die Gesamtzahl statistisch nicht erfasst wird, verwundert die Berliner Arbeitssoziologin Bettina Wagner nicht: "Entsendungen sind auch aus deutscher Arbeitgeberperspektive ein lukratives Geschäft. Das damit verbundene Outsourcing verlagert nicht nur die Verantwortung, sondern verwischt auch die Lohnkosten. Dass es zu den Entsendungen keine eindeutige Statistik gibt, scheint fast politisch gewollt."

Tariflohn statt Mindestlohn

Werden Automobilzulieferer künftig ihren entsandten Arbeitern aus Osteuropa gleiche Löhne zahlen? Bildrechte: dpa Seit Jahren klagt ein Teil der Firmen in Westeuropa aber auch darüber, dass die entsandten Arbeitnehmer ihnen zu stark Konkurrenz machen würden. Doch allmählich schwindet der Lohnkostenvorteil, den osteuropäische Firmen haben - wie zum Beispiel 2015, als Deutschland flächendeckend einen gesetzlichen Mindestlohn einführte.



Jetzt drängen die EU-Kommission und mehrere westeuropäische Regierungen darauf, dass der Preisvorteil gänzlich verschwinden soll - durch eine Verschärfung der Entsenderichtlinie. So soll künftig die Bezahlung für entsandte Beschäftigte nicht mehr nur an den Mindestlohn, sondern an den Tariflohn der Branche gekoppelt werden. Vor allem entsandte Arbeitnehmer, die in Subunternehmen der Metall- und Elektroindustrie angeheuert sind, könnten von dieser Neuregelung profitieren. Sie verdienen bislang in der Regel nur die Hälfte der Summe, die festangestellte Mitarbeiter der Branche nach Hause bringen.

Macron will schärfere Regeln als Brüssel

Der französische Staatschef Macron gibt sich mit der Forderung nach Tarifentlohnungen jedoch nicht zufrieden. Er will einen Schritt weitergehen und die Entsendungen künftig auf höchstens ein Jahr befristen lassen, die EU-Kommission plädiert für zwei Jahre. So plausibel die Reformvorschläge aus Brüssel und Paris klingen mögen, einfach umsetzen lassen sie sich nicht. Elf mittel- und osteuropäische Länder sprechen sich dagegen aus und können - rein zahlenmäßig - eine Verabschiedung im EU-Ministerrat verhindern.

Kritik an westlichem Protektionismus