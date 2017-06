Das in Russland geltende Verbot der sogenannten "Propaganda für Homosexualität" verstößt gegen die Meinungsfreiheit und das Diskriminierungsverbot, erklärten die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Dieses Gesetz sei geeignet, Homophobie Vorschub zu leisten. Überdies passe ein solches Gesetz nicht in eine demokratische Gesellschaft, in der Werte wie Gleichheit und Toleranz zu gelten hätten.