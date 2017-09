Insgesamt sind mehr als 30 verschiedene Objekte betroffen, darunter das berühmte Warenhaus GUM am Roten Platz und die Hochschule für Ausländische Beziehungen, MGIMO, die als Kaderschmiede des russischen Außenministeriums gilt. Nach TASS-Informationen gingen mehrere anonyme Bombendrohungen nacheinander telefonisch ein. Die Objekte würden nach und nach von der Polizei kontrolliert. Bis zum Abend seien in keinem Sprengsätze gefunden worden.

Wie die Agentur RIA Novosti unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Sicherheitsorgane, waren in den vergangenen Tagen bereits in einigen anderen Großstädten des Landes anonyme Bombendrohungen eingegangen: Stawropol, Juschno-Sachalinsk, Magadan, Wladiwostok, Perm, Kaliningrad, Krasnojarsk und Jakutsk. Der Quelle zufolge seien allein am Dienstag rund 45.000 Menschen in 22 Städten evakuiert wurden. Die anonymen Bombendrohungen seien aus der Ukraine abgesetzt worden.