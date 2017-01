Im Probebetrieb hatte das neue Abwehrzentrum gegen Terrorismus und Cybergefahren -kurz CTHH- schon zwei gefälschte Nachrichten entlarvt. Auf den Post eines Users: "Ich will keine Panik verbreiten, aber ich habe von jemandem, der direkt bei der Polizei arbeitet, die Info, dass die Angreifer aus Berlin, eine Zentrale hier in Prag haben" etwa twitterte man: "Die verbreitete Nachricht ist ein #hoax".

Über Twitter will das CTHH aufklären. Bisher ist die Follower-Zahl aber überschaubar. Das Abwehrzentrum sitzt in Prag.

Über Twitter will das CTHH aufklären. Bisher ist die Follower-Zahl aber überschaubar. Das Abwehrzentrum sitzt in Prag.

Über Twitter will das CTHH aufklären. Bisher ist die Follower-Zahl aber überschaubar. Das Abwehrzentrum sitzt in Prag. Bildrechte: Twitter_CTHH

Durch die geringe Anzahl an Followern bei Twitter wird diese Fakenews-Enttarnung wohl aber kaum etwas gebracht haben. Auch dem hehren Ziel, solche Fakenews so schnell wie möglich zu identifizieren, um eine Weiterverbreitung im Netz zu verhindern, konnte das Zentrum im Probebetrieb noch nicht nachkommen. Acht Stunden hatte die Identifizierung der falschen Nachricht im Netz gedauert. Seit dem 1. Januar arbeitet das Zentrum nun offiziell, bisher allerdings ohne dokumentierte Ergebnisse.

Die im Testbetrieb des Zentrums zweite enttarnte Fake-Meldung, die ein Gerücht über eine geplante Vergewaltigung durch muslimischen Migranten im Netz streute, sorgte allerdings für viele Diskussionen. Tschechiens Präsident Miloš Zeman äußerte sich danach kritisch zur Wahrheitsagentur: "Wir brauchen keine Zensur, keine Ideenpolizei, wir brauchen kein Amt für Presse und Information, solange wir in einem freien, demokratischen Staat leben wollen", so der Präsident in seiner Weihnachtsansprache.

Zu den Zielen des Zentrums erklärte die Koordinatorin des CTHH Eva Romancovová in einem ARD Interview: "Europa und die westliche Gesellschaft müssen in der Lage sein, ihren Lebensstil und ihre Werte zu verteidigen - gegen alle, die versuchen, diese Werte zu zerstören!" Von Zensur will deshalb auch niemand im Abwehrzentrum reden. Vielmehr wolle man sich bemühen, den Weg des Erklärens und Erläuterns zu gehen, heißt es in einem Interview mit dem tschechischen Rundfunk. s