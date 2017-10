Polens Filmförderung im Visier der Regierung

Gerade noch rechtzeitig für die Regierung, erklärt sie weiter: "2018 steht das hundertjährige Jubiliäum der polnischen Unabhängigkeit an. Das will die Regierung instrumentalisieren, um sich politisch zu profilieren. Denn im gleichen Jahr stehen wichtige Gemeindewahlen in den polnischen Großstädten an, die eher gegen die PiS sind." Patriotische Filme sollen der Regierung im Wahlkampf helfen, so Kiliszeks Vermutung.