Fipronil-Skandal: Übersehene Warnsignale aus Rumänien

Fiprocid enthält unter anderem den Wirkstoff Fipronil, der im Juli 2017 in Millionen Eiern in Westeuropa gefunden wurde. Und das, obwohl sein Einsatz bei Nutztieren bereits 2013 von der EU verboten wurde. Ein belgischer Chemikalienhändler soll das Mittel dennoch in großen Mengen in Rumänien bestellt haben.



Mit dem unter dem Namen "Dega 16" vertriebenen Mittel wurden dann in mehreren Unternehmen Hühnerställe gesäubert, um dort kostengünstig Blutläuse zu bekämpfen. Diese gelten als einer der größten Schädlinge in der Geflügelzucht. So gelangte das Fipronil schließlich über die Hühner in die Eier.