Polen: Fettes Geschäft mit Flüchtlingen

"Auf dem Balkan entstehen neue Schlepperrouten!" Die Aussage, die der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" gemacht hat, ließ viele in Europa aufhorchen. Es ist nicht das erste Mal, dass Doskozil warnt, die sogenannte Balkanroute sei gar nicht geschlossen – trotz verstärkter Anstrengungen vieler Grenzländer wie Ungarn oder Bulgarien, die Flüchtlinge mit Zäunen und Mauern aus der EU zu halten. "Wir beobachten, dass viele Flüchtlinge, die heute beispielsweise aus Griechenland und Serbien kommen, neuerdings versuchen, über die Route Slowakei weiter in Richtung Norden zu ziehen"“, so Doskozil. Und so greifen auch die polnischen Medien die Aussagen des Österreichers auf und fragen: "Führt die neue Balkanroute durch Polen?"