Um das Thema Sicherheit an der Nato-Ostflanke geht es Bundesaußenminister Sigmar Gabriel auf seiner ersten Osteuropa-Reise im Baltikum. Der SPD-Politiker ist dabei zunächst in Estland unterwegs, am Mittwoch und Donnerstag folgt ein Besuch in Lettland und Litauen. Vom Auswärtigen Amt hieß es im Vorfeld, von der Reise solle das Signal ausgehen, dass Deutschland "in Sicherheitsfragen an der Seite der baltischen Partner" stehe.

Bundeswehrstützpunkt im litauischen Rukla

Bundeswehrsoldaten landen Anfang Februar auf dem Flughafen im litauischen Kaunas. Bildrechte: dpa Die Nato verlegt seit Jahresbeginn größere Truppenverbände an ihre Ostflanke. Deutschland führt dabei ein Bataillon in Litauen an, rund 450 Bundeswehrsoldaten wurden im Februar zum litauischen Stützpunkt Rukla verlegt, ebenso Schützen- und Kampfpanzer. Gabriel wird die Truppe am Donnerstag besuchen. Die drei baltischen Staaten befürchten einen Angriff aus Russland. Immer wieder warnen Politiker aus den drei postsowjetischen Ländern vor einem ähnlichen Szenario wie in der Ukraine.

Gabriel stellt Zwei-Prozent-Ziel infrage