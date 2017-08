Operndiva Netrebko erobert den Bloggerhimmel

Dort wurde das neue Album mit einer besonderen Aktion beworben: Fans sollten Bilder und Videos posten, in denen sie die Gefühle für ihre(n) Liebsten ausdrücken. Der Hauptgewinn: eine Reise zum gemeinsamen Konzert Netrebkos und Eyvazovs in der Berliner Waldbühne am 31. August. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK