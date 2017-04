Zwei Jahrzehnte Bombenterror

Ende 1999: Der Konflikt zwischen Moskau und der abtrünnigen Kaukausrepublik Tschetschenien spitzt sich zu: Innerhalb weniger Wochen explodieren mehrere Bomben in Wohnhäusern im Nordkaukasus und Moskau. Über 300 Menschen kommen ums Leben. Etwa hier in Moskau am 14. September, als eine Detonation einen ganzen Wohnblock einstürzen lässt und 115 Menschen in den Tod reißt. Der damalige Ministerpräsident Wladmir Putin macht Islamisten aus dem Nordkaukausus für diesen "Terrorismus" verantwortlich. Wenige Tage später marschiert das russische Militär in Tschetschenien ein. Wer die Anschläge verübt hat, ist bis heute umstritten. Bildrechte: dpa