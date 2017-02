Das repräsentative Haus in der vornehmen Budapester Andrássy útca war 1944/45 Hauptquartier der ungarischen Nazipartei, der "Pfeilkreuzler". Im Winter 1945 wurde hier dann die Zentrale des Geheimdienstes des sozialistischen Ungarns, des Államvédelmi Hatóság (AVH), eingerichtet. Als 1949 auch in Ungarn die Revolution begann, ihre Kinder zu fressen, wurden in den Kellern Hunderte Kommunisten eingesperrt und gefoltert, um ihnen die aberwitzigsten Geständnisse für die stalinistischen Schauprozesse abzutrotzen. Auch Todesurteile wurden hier vollstreckt. Nach der Niederschlagung des Volksaufstands 1956 wurde der Geheimdienst AVH im Zuge der Entstalinisierung aufgelöst. In die Andrássy útca 60 zog nun das Außenhandelsministerium ein und einige Jahre später der kommunistischen Jugendverband, der in den einstigen Folterkellern einen Klub eröffnete. Seit 2002 ist das Gebäude ein Museum: Das "Haus des Terrors". Es beherbergt eine ständige Ausstellung, in der sowohl an die Opfer der "Pfeilkreuzler" als auch an die des Stalinismus erinnert wird.