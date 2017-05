Georgien Stalins "schwebende Metallsärge"

Stalin soll - als oberster Führer der Sowjetunion und gebürtiger Georgier - in den 1950er-Jahren schließlich den Bau der Seilbahn angeordnet haben. Sie war die erste ihrer Art im riesigen Sowjetreich. Viel hat sich in den all den Jahrzehnten nicht an der Bahn verändert: Links ein Bild von Mitte der 1950er-Jahre, rechts eine Aufnahme von 2013. Bildrechte: MDR/Amos Chapple