Georgien Visafreiheit mit langem Vorlauf

Hauptinhalt

Georgier dürfen künftig ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments hat am 12. Januar 2017 den Vereinbarungen zwischen den EU-Mitgliedsländern und dem Plenum des EU-Parlaments zugestimmt. Für die kleine Kaukasusrepublik ist die Visafreiheit ein weiterer Schritt auf dem Weg gen Westen. Am Ende soll der EU-und NATO-Beitritt stehen.

von Alexander Hertel