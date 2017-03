Gewalt gegen Politiker

Ahmed Dogan, Bulgarien Ahmed Dogan ist Vorsitzender der Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS), die sich vor allem für die Belange der in Bulgarien lebenden Türken einsetzt. Im Volksmund wird die DPS daher auch "Türkenpartei" genannt. Im Januar 2013 hielt Dogan eine Rede auf dem Parteitag der DPS, als ein junger Mann auf die Bühne stürmte, einen Revolver zog und auf Dogan richtete. Doch bevor er abdrücken konnte, griff der Politiker dem Attentäter in die Hand, dann stürzten sich Sicherheitsleute auf ihn. Die DPS erklärte nach dem Vorfall, dieser sei Ausdruck "des Hasses und der Gewalt" gegen die türkische Minderheit in Bulgarien gewesen. Bildrechte: dpa