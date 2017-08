Straßenkunst in Kiew

An dem Projekt "Kunst vereint uns" ist auch eine Berliner Künstlergruppe beteiligt. Innerfields haben sich auf der Stirnseite eines Kiewer Plattenbaus vereweigt. Ursprünglich wollte das Team um Jakob Tory Bardou, Holger Weißflog und Veit Tempich ein in Geschenkpapier eingewickeltes Gewehr malen. Als sie jedoch erfahren haben, dass in dem Viertel viele Kriegsveteranen leben, haben sie ihre Pläne verworfen. Nun zeigt das Bild eine Frau und einen Mann, die sich umarmen. Der Mann ist nur in Umrissen dargestellt mit einem Pfeil im Rücken - ein Werk von Zwiespalt und Kontrast, Zusammenhalt und Spaltung, Verlust und Gegenwart. Bildrechte: Innofields/Art United Us