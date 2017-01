Körner, Cannabis und Kaviar

Steinkraut, Albanien Die Bauern am Ochrid-See hadern seit jeher mit ihrem Land. Der Erde ist reich an Schwermetallen, besonders an Nickel, weswegen auf dem steinigen Boden nur das gemeine Steinkraut prächtig gedeiht, das aber nicht einmal das Vieh frisst. Und auch ansonsten zu nichts zu gebrauchen schien. Vor ein paar Jahren aber fanden Forscher heraus, dass das Steinkraut Nickel aus dem Boden zieht. Wenn man das Steinkraut verbrennt, bleibt reines Nickel übrig. Seither holen die Bauern vom Ochrid-See europaweit den meisten Nickel von ihren Äckern. Bildrechte: IMAGO