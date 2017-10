Halloween – Party

Treue Halloween-Fans lassen sich von solchen Befreiungspraktiken nicht abschrecken. Der Spaßfaktor steht auch in Polen an erster Stelle. Ausgefallene Kostüme sind wichtig. Unter dem Party-Motto „Total Horror“ oder „Vampiradia“ bieten Clubs unzählige Partys für Vampire und andere Gruselmonster an.

In keinem anderen Land wird Halloween so exzessiv gefeiert wie in den Vereinigen Staaten. In den USA ist Heidi Klum die Königin der Halloween-Kostüme. Jedes Jahr überrascht sie mit neuen spektakulären Auftritten. An Halloween verkleidet man sich inzwischen auch in Polen fleißig und feiert Gruselpartys mit ausgehöhlten Kürbissen.

Partystimmung beim Halloween-Umzug in Wroclaw. Bildrechte: dpa Auch polnische Stars wollen in Klums Fußstapfen treten und präsentieren sich in diesen Tagen mit ausgefallenen Halloween-Outfits. Halloween begeistert auch polnische Fußballfans. Das PGE Fußballstadion in Danzig verwandelte sich 2013 an Halloween in einen gelb-leuchtenden Kürbis. Polnische Fans deklarierten ihren Kürbis als den weltweit größten.

Hat sich Halloween in Polen etabliert? Die Kirche kann aufatmen: 90 Prozent der Polen fahren auch an Halloween auf den Friedhof – nur 10 Prozent der Polen gehen am 31.10 feiern, sagt Zmuda dem Onlineportal "Na Temat". Innerhalb der Kirche gehen die Meinungen in puncto Halloween auseinander. Pfarrer und Blogger Wojciech Lemanski sieht den Trubel um Halloween wiederum entspannt: „Solange man den Tag zum Feiern und Abschalten nutzt, ist alles in Ordnung“.