Hase und Wolf: Immer auf der Jagd

Das Konzept der Serie - ein cholerischer Großer, jagt ein kleines Schlitzohr - erinnert stark an die skurrilen Verfolgungsjagden zwischen Kater Tom und der Hausmaus Jerry aus der amerikanischen Serie "Tom und Jerry". Öffentlich wurde natürlich nie von einer Kopie gesprochen. Nun stellt sich die Frage, was war zuerst da? Huhn oder Ei, Hase oder Jerry, Wolf oder Tom. Tatsächlich waren Tom und Jerry die ersten, die 1940 über die Kinoleinwände flackerten. Hase und Wolf hingegen folgten erst 1969 - also 29 Jahre später.

Interessant ist, dass die russischen Zeichner vermutlich das Vorbild aus dem Westen genommen haben und daraus eine Parodie auf die russische Gesellschaft machten. In den 70er- und 80er-Jahren ist der Wolf ein Hippie-Rüpel, in der Neuauflage der 90er-Jahre dann ein neureicher Russe und wieder ein anderes mal ein verarmter Obdachloser.

Produziert wurden "Hase und Wolf" bei Sojusmultifilm in Moskau, damals das größte Trickfilmstudio der sozialistischen Staaten. Auch heute gibt es dieses Studio noch. Allerdings weniger erfolgreich, mit Sitz in einer Kirchenruine. Nach der politischen Wende 1989 ging es dem Studio ziemlich schlecht. 90 Prozent der Mitarbeiter wurden entlassen. Mit vier neuen Folgen wollte man an den Erfolg von früher anknüpfen, aber die Zuschauer nahmen die moderneren Zeichnungen nicht an.