Generell sind die wichtigsten Modewochen New York, London, Mailand und Paris – jede Stadt hat ihre eigenen Highlights und ihre eigenen großen Namen. Der große Modemonat, der zweimal im Jahr stattfindet, endet immer in Paris – dort präsentieren sich die wichtigsten Modehäuser, wie beispielsweise Chanel oder Dior.

Neben diesen großen Modestädten und ihren Fashion Weeks gibt es viele kleinere Modewochen – Moskau ist eine von ihnen. Man sollte nicht den Versuch anstellen, sie mit den großen Fashion Weeks zu vergleichen, denn diese haben einen ganz anderen Anspruch. Bei den kleineren Fashion Weeks geht es eher darum, jungen Designern eine Plattform zu bieten, lokale Talente zu entdecken. Eine kleine Fashion Week, aus der interessante Talente hervorgehen, ist die in Tbilisi in Georgien. Das georgische Label Situationist trägt beispielsweise Supermodel Bella Hadid gern. Andere Designer, die in der Saison 2016 positiv aufgefallen sind, sind etwa Ksenia Seraya, Saint-Tokyo und Vipers.

Zusammengefasst: Es ist wichtig, dass es Fashion Weeks wie die in Moskau gibt – mit Paris & Co. lassen sie sich allerdings nicht vergleichen.

Zu dieser Generation an Kreativen aus dem ehemaligen Ostblock zählt etwa auch Gosha Rubchinskiy – er ist heute einer der einflussreichsten Streetwear-Designer. Diese Ästhetik bezeichnen viele als Post-Sowjet. Vor kurzem zeigte sich Supermodel Kendall Jenner in einem seiner Sweatshirts. Rubchinskiy entwarf außerdem eine Kollektion für adidas – die Show dazu fand allerdings nicht in Moskau statt, sondern in Kaliningrad.