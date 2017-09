Notizen auf Papierzettel kritzelnd, erschuf der Engländer den Fantasy-Kontinent "Mittelerde" mit dem menschenähnlichen Volk der Hobbits. Als er die Geschichte seinen Kindern erzählte, verfeinerte Tolkien die Idee immer weiter – es war der Start für ein ganzes Fantasy-Universum. Mit der Herausgabe seines Kinderbuches "Der Kleine Hobbit" – am 21. September 1937 – in einem Londoner Verlag wurde der Schriftsteller berühmt. Für Tolkien war es erst der Anfang einer langen Fantasy-Reise. Knapp 20 Jahre später legte Tolkien seinen Roman "Der Herr der Ringe" vor.

Vom Ruhm der Tolkien-Geschichten profitiert inzwischen auch die polnische 200-Seelen-Gemeinde Sieraków Sławieńskie im Nordwesten des Landes – eine Gegend, die vor 1989 vor allem von der Landwirtschaft lebte. Seit dem Pleitegang vieler Staatsgüter blieb den Dorfbewohnern vor Ort entweder die Arbeitslosigkeit oder die Flucht nach vorn in eine andere Gegend. Doch warum immer nur auswandern? Der polnische Wissenschaftler Waclaw Idziak entwickelte für Orte wie Sieraków Sławieńskie Anfang 2000 eine ungewöhnliche Idee. Man müsse sie in Themendörfer abwandeln, für die Projekte gab es EU-Mittel und Stiftungsgelder.

Ein Naturparadies, das die Phantasie beflügelt Bildrechte: ARD-Studio Warschau

Die strukturschwachen Regionen sind oft reich an unberührter Natur: Es gibt Wälder, Wiesen und Moore. Für das polnische Sieraków Sławieńskie hatte Forscher Idziak die Idee von einem Hobbit-Dorf, das man touristisch vermarkten könne. Der ruhige Lebensstil der Landbevölkerung, die waldreiche Umgebung mit Großsteingräbern – all das passt gut zu Tolkiens erschaffener Mittelerde und regt die Phantasie an.