Ein ukrainisches Dorf kämpft gegen einen gigantische Hühnermast-Anlage

Auch die Sterberate in dem 1.250 Seelen Dorf soll gestiegen sein, so heißt es. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 sind schon 15 Menschen gestorben, was nach Aussage von Ljudmila Wdowitschenko ungewöhnlich viel ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK