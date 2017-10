Andrej Babiš: "Ich will Tschechien wie ein Unternehmen führen"

Wir haben ein Gesetz, dass Interessenkonflikte regelt. Und ich handele immer nach diesem Gesetz. Darüber hinaus hat das tschechische Parlament ein spezielles Gesetz angenommen, die sogenannte "Lex Babiš", die inzwischen in Kraft ist. Und nach diesem Gesetz war ich verpflichtet, meine Firma einem Treuhandfond zu übertragen. Ich befolge also die Gesetze. 2014 habe ich die Firma verlassen und ich habe da keinen Einfluss mehr.

Das ist eine Frage der Einstellung: Der Staat sollte effektiv sein, er sollte eine Vision haben, ein Ziel und Verantwortung. Ein Unternehmen zu führen heißt, nach der effektivsten Methode zu suchen und ein Team zu haben. Solidarität ist sehr wichtig. In einer Holding haben sie Unternehmen, die nicht gut "performen". Die müssen Sie unterstützen, das ist vernünftig. Jetzt sitzen Leute in der Regierung, die nie in der realen Welt gearbeitet haben.

Wir sind offen. Wir akzeptieren jeden, der bereit ist gegen dieses korrupte System zu kämpfen und der die gleichen Ansichten davon hat, wie die diese Gesellschaft organisiert sein sollte. Nehmen Sie den Premierminister: Der musste 21 Jahre oder so Mitglied in seiner Partei sein, bevor er Premierminister werden konnte. In traditionellen Parteien müssen Sie also lange rumsitzen, bevor Sie Erfolg haben. In unserer Regierung sind jetzt zwei Minister die nicht Mitglied der Bewegung sind: Wir sind offen.