Das ist unserer Argumentation leider nicht gefolgt und hat unseren Antrag abgewiesen. Die Begründung dafür kennen wir noch nicht, die wird uns schriftlich in etwa zwei Wochen mitgeteilt. Dann werden wir in Berufung und durch alle Instanzen in Russland gehen. Wenn das nicht hilft, werden wir uns an europäische Gerichte wenden.