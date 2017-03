Die Jugendlichen beschäftigen sich in den sozialen Netzwerken mit irgendwas Positivem, Angenehmem. Mädchen zum Beispiel mit Schminke oder Mode. Und dann werden sie kontaktiert mit Nachrichten wie "Hallo, hat dich dein Freund verlassen?" oder "Hallo, hast du Probleme in der Schule? Dann komm' zu uns!" Und dann bekommen sie den Link zu den "Walen". Das Mädchen geht auf die Seite, da passiert dann auch noch nichts Schlimmes. Aber da finden sich dann schon Videos und Zeichnungen und Musik, die ausdrücken: "Es hat keinen Sinn zu leben." Die Mädchen werden gelobt, dass sie sich der Gruppe angeschlossen haben. "Gut, dass du zu uns gekommen bist." Und werden aufgefordert, eine Art Versteckspiel zu beginnen. Sie bekommen einen Administrator zugewiesen, der ihnen über 50 Tage verteilt Aufgaben stellt. Sie sollen zum Beispiel ein Mädchen zeichnen, das sich vor den Zug geworfen hat. Von dem toten Mädchen kursieren sehr viele Fotos im Netz. Sie war die erste Tote dieser Welle. Oder sie müssen sich selbst verletzen.

Es ist leicht, Jugendliche zu verführen. Sie sind in dem Alter sehr emotional. Ein Mädchen, das gerettet werden konnte, hat erzählt, dass ihr gesagt wurde, sie solle 4:20 Uhr aufstehen und Horrorfilme schauen. Oder sehr traurige Musik hören. Das heißt also, auf der einen Seite sind die Kinder total übermüdet, weil sie fast jede Nacht aufstehen und Aufgaben erfüllen müssen. Und das 50 Tage hintereinander. Und dann kommt auf der anderen Seite der Druck dazu. Das gerettete Mädchen hat berichtet, dass sie ihrem Administrator gesagt habe, dass es ihr sehr schlecht gehe und sie nicht mehr mitmachen wolle. Daraufhin wurde ihr gedroht, dass sie aus der Gruppe ausgeschlossen wird und danach alles nur noch schlimmer werde. Und zwar nicht nur für sie, sondern auch für Menschen, die ihr nahestehen.

Bisher ist nur einer von ihnen festgenommen worden. Filipp B., ein 21-Jähriger aus der Nähe von Moskau. Er hat die Todesgruppen gegründet und auch zugegeben, 17 Jugendliche in den Tod getrieben zu haben. Es ist schwer zu sagen, warum er das gemacht hat. Also, ob das Ganze einen kommerziellen Zweck verfolgt oder ähnliches. Wir haben Filipp B. interviewt und davon eine psychologisch-linguistische Analyse anfertigen lassen. Das Ergebnis war, dass es sich um eine Art destruktiven Kult handelt. Wie in einer Sekte im Prinzip. Sie umgarnen die Jugendlichen am Anfang mit Liebe und Anerkennung. Nach und nach werden sie aber emotional abhängig gemacht und können nicht mehr aussteigen.