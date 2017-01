Schon Mitte Januar hatten Bürger gegen die Übergabe der Kathedrale in St. Petersburg protestiert Bildrechte: Valentina Antonova/RBC

Kommt der Bau in kirchliche Trägerschaft, wird es damit vorbei sein, fürchten viele. Denn die Kirche darf und will keine Eintrittsgelder kassieren – derzeit rund 250 Rubel pro Person, also knapp vier Euro. Und so werden Staat und Stadt einspringen müssen, um den Unterhalt der Kathedrale zu sichern.



Außerdem fürchten viele, dass das Museum, das sich derzeit in der Kathedrale befindet, geschlossen wird, und dass sich um die Kathedrale nicht ausreichend gekümmert wird. Tatjana Tschumakowa, gebürtige Petersburgerin und Professorin am Lehrstuhl "Philosophie und Religion" an der Staatlichen Universität, führt andere Objekte, die in der Vergangenheit bereits an die Kirche übergeben worden sind, als Beleg an: "Schauen Sie die Kirchen in der Wladimirskaja Oblast an, die Stadtgouverneur Georgi Poltawtschenko alle an die Russisch-Orthodoxe Kirche übergeben hat. Sie verfallen alle!"



Viele Kritiker sind außerdem der Meinung, es gehe hier ohnehin nicht um Spiritualität, sondern ums Geld. Für die Kirche werde die Isaakskathedrale zu einer "Melkkuh", die fortlaufend Gewinne abwerfe. Zwar würden keine Eintrittsgelder mehr kassiert, aber die Kirche werde dort einen schwunghaften Handel mit Devotionalien, Kerzen, kirchlicher Architektur und ähnlichen Dingen starten, ist die Philosophin überzeugt. "Das Unangenehmste daran ist, wie habgierig sich die Kirche zeigt", sagt Tschumakowa.