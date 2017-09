Schulanfang in Sibirien

Denn es wird immer ungewisser, ob die Nenzen auch in Zukunft ihrer traditionellen Lebensart und Rentierzucht folgen können. Die zunehmende Ausbeutung natürlicher Ressourcen im hohen Norden Russland ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bringt sie Geld in die Region, andererseits befürchten die Nenzen, dass dadurch auf Dauer die Nahrungsgrundlage der Rentiere und damit ihre eigene Lebensgrundlage zerstört wird. Heute kann keiner sagen, ob in einer oder zwei Generationen noch Nomaden durch die Tundra am "Ende der Welt" ziehen werden.

(Die Fotos stammen aus dem Jahr 2008. Doch das Geschehen ist bis heute unverändert.)

(Über dieses Thema berichtete der MDR im TV auch LexiTV, 04.11.2015, 15.00 Uhr) Bildrechte: Denis Kliewer