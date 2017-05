Tal der Rosen

In Kazanlak wird in den Erntewochen das "Rosenfest" gefeiert. Die ganze Stadt ist auf den Beinen und aus der Hauptstadt Sofia kommt die Polit-Prominenz angerauscht. (Im Bild: Bulgariens ehemaliger Staatspräsident Georgi Parwanow 2006 auf dem "Rosenfest" in Kazanlak.) Bildrechte: IMAGO