Internationaler Kindertag

Apropos Osteuropa. Der Kindertag wird in den Osteuropa unterschiedlich gefeiert. In Bulgarien sollen angeblich alle Autofahrer an diesem Tag mit Licht fahren, aus Sicherheit für die Kinder. In Ungarn bringen Eltern ihre Kinder liebend gern an diesem Tag in sogenannte Spielhäuser oder auf den Spielplatz und natürlich gibt es jede Menge Süßigkeiten dazu. Das Bild hingegen zeigt Kinder in Polen, die am 1. Juni neben Spiel und Spaß in die Arbeit ihres Landesparlamentes oder von Stadträten schnuppern dürfen und somit etwas über "staatsbürgerliche Aufgaben" erfahren. Bildrechte: IMAGO