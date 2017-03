Dafür bediente sich Nawalny öffentlich zugänglichen Unterlagen wie Firmen- und Grundstücksverzeichnissen. Diese ergäben, so Nawalny, dass Medwedew über ein Netz aus Strohmännern, Scheinfirmen und Fonds mehrere luxuriöse Grundstücke in Russland besitze, außerdem einen weitläufigen Weinberg in Italien und zwei Jachten. Neben den Unterlagen präsentierte Nawalny Fotos und Videos von den genannten Besitztümern.

Finanziert habe der Premierminister die Käufe mit Geld, dass er von einigen der reichsten Geschäftsleute Russlands erhalten habe. Offiziell seien diese als Spenden oder Kredite deklariert worden. In Wahrheit handele es sich aber um Bestechungsgelder, so die Behauptung Nawalnys. Bislang konnte diese nicht unabhängig überprüft werden. Nawalny hat in der Vergangenheit aber immer wieder Korruptionsskandale in den russischen Eliten aufgedeckt.