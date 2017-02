Dass die Krim von Chruschtschow "verschenkt" wurde, gehört genau zu dem Narrativ der "russischen Krim". Man darf das aber nicht zu sehr personalisieren. An dieser Entscheidung waren mehrere Leute beteiligt. Was man aber sehen kann ist, dass Chrustschow die Idee schon früh in den Diskurs eingebracht hatte. Schon 1944 schlug er Stalin vor, die Krim der ukrainischen Sowjetrepublik zuzuschlagen. Und im Gegenzug dazu wollte man Ukrainer in russischen Gebieten ansiedeln. Daraus ist dann aber nichts geworden. Dann gibt es auch Berichte, dass Chruschtschow Anfang der Fünfziger Jahre auf die Krim gereist ist und gesehen hat, dass sie wirtschaftlich in desolatem Zustand war. So kam das wirtschaftliche Argument hinzu, dass man aus Kiew wesentlich effektiver den Wiederaufbau betreiben könnte.