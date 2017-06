Hochzeit als Event in Polen

Ab 2018 soll sogar Elvis an den Strand von "Las Lebas" kommen, um dort verliebte Polen zu trauen. Und die Stadt hat noch größere Pläne, erklärt Tomicka: "Eine Yacht soll den Bräutigam an den Strand bringen, oder die Braut auf einem Pferd. Wer es ausgefallen und verrückt mag, der kann auch auf einem Jet-Ski zum Altar am Strand düsen." Selbst an Junggesellenabschiede wird gedacht. So bieten Nachtclubs Partys unter dem Motto "KAC LEBAS" an - was so viel bedeutet wie "Hangover Leba".