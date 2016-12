Luxus: Handwerk aus dem Osten

Helen Yarmak, Moskau Die 1955 geborene Helen Yarmak, die bis zur Perestroika als Professorin für theoretische Mathematik an der Universität Kiew arbeitete, ist seit gut 15 Jahren eine der schillerndsten Figuren der internationalen Modewelt. Ihre edlen und sündhaft teuren Pelzkollektionen präsentiert sie Jahr für Jahr während der "New Yorker Fashion Week" und vertreibt sie in ihren Geschäften in Moskau, in New York, Mailand und Zürich. Pelze von Helen Yarmak tragen Catherine Deneuve, Ornella Muti, Sharon Stone, Sandra Bullock, Kate Moss, Jack Nicholson, Michail Gorbatschow, Jim Carrey und Steven Spielberg … Bildrechte: IMAGO