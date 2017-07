Nicht nur Trump hat es mit seinem Aufstand gegen die etablierte Politik an die Spitze geschafft. Auch Andrej Babis schimpft gerne mal über korrupte Politiker, positioniert als Bekämpfer gegen das Establishment in Tschechien- und kommt damit an. Seine Protest-Bewegung "Aktion unzufriedener Bürger" (ANO) liegt nach letzten Umfragen mit mehr als 30 Prozent in Führung. Die regierenden Sozialdemokraten (CSSD) hingegen kommen nur auf zehn Prozent der Stimmen.

Babis vor Comeback?

Babis ist ein milliardenschwerer Unternehmer und zweitreichster Bürger Tschechiens. Bei der Parlamentswahl Ende Oktober könnte er nun sein Comeback geben. Bis Mai 2017 war Babis Finanzminister und Vize-Regierungschef in Tschechien, musste jedoch wegen Steuerbetrugsvorwürfen zurücktreten. Babis bestreitet jeden Missbrauch. Sein Nachfolger ist Partei-Kollege und ANO-Abgeordneter Ivan Pilny, den Babis selbst in Gespräch gebracht hatte.

Interessenkonflikt

Seit Beginn seiner Politik-Karriere steht Babis in der Kritik. Die Vorwürfe: Er wolle seine Position in der Politik für seine Geschäftsinteressen ausnutzen und habe Einfluss auf die von ihm abhängigen Medien genommen. Die andauernden Debatten darüber gipfelten in der sogenannten Lex Babis, die Anfang 2017 endgültig vom Parlament bestätigt wurde. Dieses Gesetz beschränkt wesentlich die wirtschaftliche Tätigkeit von Politikern. Von Anfang an wurde kein Hehl daraus gemacht, dass es sich hauptsächlich gegen den früheren tschechischen Finanzminister richtet. Regierungsmitglieder dürfen demnach keine Medienkonzerne mehr betreiben. Ihre Firmen dürfen sich außerdem nicht an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen und erhalten keine Subventionen mehr.

Geschäfte in Sachsen-Anhalt