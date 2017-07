Die Mini-Trumps in Osteuropa: Georgiens Bidsina Iwanischwili

Im gleichen Jahr kehrte der Selfmade-Milliardär nach Georgien zurück. Nach der sogenannten "Rosenrevolution" finanzierte Iwanischwili heimlich die Reformen des neuen Präsidenten Mikhail Saakaschwili. Er stattete die georgische Armee aus eigenem Mitteln aus und zahlte die Gehälter hoher Beamten, um so Korruption vorzubeugen. Doch in den folgenden Jahren überwarf sich der Unternehmer mit Saakaschwili. Denn der ließ Oppositionelle foltern und verstrickte das Land 2008 in einen Krieg mit Russland.