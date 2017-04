In unmittelbarer Nähe der gigantischen Grube liegt die Diamantenstadt Mirny. Sie gibt es nur, weil es die Grube gibt. 40 000 Menschen wohnen in der Stadt. Sie leben in heruntergekommenen, oft auf Pfählen errichteten Plattenbauten und haben samt und sonders mit der Diamantenproduktion zu tun. Nach Mirny führen keine Straßen, es existiert nur eine Flugverbindung. Die nächste Stadt ist 300 Kilometer entfernt. Zu Zeiten der UdSSR war Mirny eine geschlossene Stadt, keiner durfte herein, der nicht dort wohnte oder arbeitete, auf Karten war sie nicht verzeichnet. Die Lebensbedingungen sind hart: Im sieben Monate währenden Winter fallen die Temperaturen unter minus 50 Grad Celsius. Der Permafrostboden ist in dieser Gegend stellenweise noch um die 1.000 Meter dick. Wenn er im Sommer an der Oberfläche taut, verwandelt sich die Landschaft in eine gewaltige Schlammwüste. Bildrechte: dpa