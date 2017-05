Militärisch bedeutungslos?

Russland spielt eine wichtige Rolle in Montenegro. Russische Oligarchen haben in den letzten Jahren große Teile der Adriaküste aufgekauft. Auch viele Betriebe sind in russischem Besitz. Zudem kommen die meisten Touristen aus Russland. Montenegro erwäge nicht einmal die Einführung einer Visapflicht für Russen, beruhigte Außenminister Darmanovic noch kurz vor der Abstimmung über den Nato-Beitritt. "Kürzlich haben wir sogar die visafreie Aufenthaltsfrist für russische Touristen auf drei Monate verlängert", erklärte er der "gazeta.ru". Die russischen Touristen seien gut für die Reisebranche im Besonderen sowie für die Wirtschaft im Allgemeinen. (Im Bild: Yachthafen in der Bucht von Kotor.) Bildrechte: IMAGO