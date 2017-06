Montenegro: Perle der Adria

Montenegro grenzt im Norden an Serbien, im Osten an den Kosovo und Albanien, im Westen an Kroatien und Bosnien und Herzegowina. 117 Strände liegen an der knapp 300 Kilometer langen Adria-Küste. Darunter laut Reiseführer "Lonely Planet" der beste Strand ganz Europas an der montenigrischen Riviera: Jaz Beach bei Budva.