WM 2018: Facelift für Russland

Mehr als eine Milliarde Euro, umgerechnet fast 69 Milliarden Rubel, wurden 2017 schon für die Sanierung der russischen Hauptstadt ausgegeben. Das meiste Geld fließt in die Grünanlagen der Metropole. "Entwicklung der städtischen Umwelt" nennt sich das ambitionierte Projekt. 56 Parks und 129 Grünanlagen will Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in Europas größter Stadt eröffnen. Allein die Parks sollen noch in diesem Jahr fertig werden. Bildrechte: dpa