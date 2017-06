Wie Russlands Präsident Putin mit seiner TV-Show Politik macht

Stundenlang dürfen Zuschauer aus dem ganzen Land anrufen und sagen, was sie stört. Millionen Fragen gehen jährlich ein, telefonisch, online über soziale Netzwerke, per Video-Chat. Auf der Sendungs-Homepage kann man schon mal einen Blick auf beliebte Fragen an den Präsidenten werfen. Welche Strafen bekommen eigentlich korrupte Politiker? Warum bekommen die Krankenschwestern in Moskau so einen mickrigen Lohn? Warum sind die Flüge in Russland so teuer?