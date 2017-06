Russisches Parlament berät umstrittenen Abriss von Häusern in Moskau

Neben dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, Regierungsvertretern und Fraktionsvorsitzenden der Parlamentsparteien sollen auch 300 "einfache Moskauer Bürger", deren Häuser in das umfangreiche Abriss- und Umsiedlungsprogramm aufgenommen wurden, kommen und sich äußern können. Nach Aussage eines Parlamentariers konnte jeder der 24 Moskauer Abgeordneten aus seinem Wahlkreis bis zu zehn Bürger zur Teilnahme an der Diskussion einladen. Die Gegner des umstrittenen Gesetzentwurfs befürchten jedoch, dass zur Anhörung keine kritischen Stimmen zugelassen werden. So ist im Vorfeld bekannt geworden, dass zwei Abgeordnete des Moskauer Stadtparlaments, die sich vehement gegen das Gesetz ausgesprochen haben, nicht ins Parlamentsgebäude gelassen werden.

Das Gesetz zur Erneuerung baufälligen Gebäudebestands in Moskau ist bereits Ende April in erster parlamentarischer Lesung angenommen worden. In der Bevölkerung ist das Vorhaben jedoch höchst umstritten. So war zunächst von rund 8.000 Gebäuden die Rede, die abgerissen und deren Bewohner umgesiedelt werden sollten. Dabei waren viele der Wohnhäuser alles andere als sanierungsbedürftig und befanden sich zudem in bester Stadtlage. Deswegen befürchten Betroffene kommerzielle Interessen hinter dem Abrissprogramm und sehen ihr Recht auf Wohneigentum in Gefahr, da sie keine Möglichkeit haben, gerichtlich gegen eine Umsiedlung vorzugehen. Am 14. Mai fand in Moskau eine Protestkundgebung gegen das geplante Gesetz statt, zu der nach Angaben der Veranstalter über 20.000 Menschen gekommen sind. Die Teilnehmer forderten, das Gesetz komplett zurück zu nehmen. Mittlerweile hat die Stadtverwaltung darauf reagiert und umfangreiche Änderungen ins Gesetz eingebracht.