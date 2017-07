Mythos Wolga

Die Steppen- und Waldgebiete an der Wolga aber blieben unerschlossen. Leibeigene Bauern flohen in die wilden Ufergebiete und gründeten eigene Dörfer. Der Fluss gab ihnen alles, was sie brauchten. Jenseits der Ufer - im Ural - war das Land noch unberührt. Auch dorthin zogen viele unfreie und arme Menschen. Sie wurden zu Räubern oder schlossen sich den unabhängigen Kosaken an. In dieser Region brach im Frühling des Jahres 1670 der erste russische Volksaufstand aus. Hundert Jahre später zogen auch die Bauern in den Krieg, kämpften um ihre Freiheit. Mitte des 19. Jahrhunderts endete die Feudalherrschaft und der Kapitalismus zog ein. Kaufleute und Fabrikanten ließen sich an der Wolga nieder und verhalfen den Städten am Ufer zu großem Reichtum.