Die Serie anonymer Bombendrohungen in russischen Großstädten hält an. Auch am Wochenende mussten wieder dutzende Gebäude evakuiert werden, darunter mehrere Shopping-Center in Moskau, mindestens vier Hotels in Kasan und zwei Nachtclubs in Sankt Petersburg. Wie die Agentur Ria Nowosti berichtet, wurden insgesamt mehr als 22.000 Menschen in Sicherheit gebracht.