Kleinrussland: Ostukrainische Separatisten rufen neuen Staat aus

Seit Dienstag gibt es in Europa einen neuen Staat. Zumindest wenn es nach dem Rebellenführer Aleksander Sachartschenko im ostukrainischen Donezk geht. Dort wurde am Morgen der Gründungsakt des neuen Föderalstaates Malorossia (Kleinrussland) verlesen, dem sich auch Vertreter von 19 ukrainischen Regionen angeschlossen haben sollen. "Wir, Vertreter ehemaliger Regionen der Ukraine, verkünden die Gründung eines neuen Staates, der Rechtsnachfolger der Ukraine ist. Wir erklären uns damit einverstanden, dass der neue Staat Malorossia genannt wird, da der Name Ukraine sich selbst diskreditiert hat", heißt es im Papier.