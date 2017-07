Nazischätze als Touristenmagnet

Nazischätze und Medien: dass das funktioniert, hat man auch andernorts registriert, etwa in den Masuren. Denn da sorgt diesen Sommer ein anderer Nazi-Schatz für Aufmerksamkeit: das legendäre Bernsteinzimmer. Dessen hunderte Millionen Euro-teure Inneneinrichtung war 1941 von den Nazis aus dem besetzten Sankt Petersburg geraubt worden. Später verlor sich die Spur der Teile und beflügelte Generationen von Schatzsuchern.

In Nordostpolen wurde das Bersteinzimmer schon häufiger vermutet. Auch von Bartłomiej Plebańczyk, der das kleine Museum des Zweiten Weltkriegs in Örtchen Mamerki in den Masuren betreibt. Auf dem Gelände des ehemaligen Oberkommandos des Heeres gibt es mehrere unzugängliche Bunker, die seit Kriegsende verschüttet sind. Plebańczyk behauptet immer wieder, dass dort Teile des Bernsteizmmers unter der Erde lagern würden. Echte Beweise gibt es auch hier nicht.