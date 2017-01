NPD-Kader im Osten

Udo Pastörs Udo Pastörs kam 1990 in den Osten und siedelte sich in Lübtheen, einem einstigen Musterdorf der Nationalsozialisten, an, um eine völkische Mustersiedlung aufzubauen. Dies ist dem braunen Siedler zwar nicht geglückt, in seiner Partei hat er es freilich bis weit nach oben gebracht: 2006 zog Pastörs als Fraktionschef der NPD in den Schweriner Landtag ein und war kurzzeitig sogar Bundesvorsitzender der Partei. Bildrechte: IMAGO