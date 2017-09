Bier aus Plastikbechern, Dirndl so kurz wie ein Gürtel und russische Bands, die österreichische oder bayerische Wiesn-Hits spielen. Man kann so einige Geschmacksirrtümer auf dem Oktoberfest in Moskau erleben, findet Uwe Lindner, Restaurantleiter einer großen deutschen Brauerei mit einer Außenstelle in Moskau: "Das Oktoberfest wird bei den Russen wahnsinnig angenommen".

Von Pirna über China nach Moskau

Eigentlich kommt der 52-Jährige aus Pirna. In den 1990ern verschlägt es den gelernten Werkzeugmacher nach München. Dort beginnt er für den Brauerei-Riesen Paulaner zu arbeiten. Mit dem Konzern geht es für ihn nach Japan, Korea und China und seit 2012 ist er Restaurantleiter für die Brauhaus-Restaurants in Moskau, obwohl er im Fach Russisch damals in der DDR nur eine 5 hatte.

Sachse verbreitet bayerische Tradition

Gastronom Uwe Lindner aus Pirna leitet zwei Brauhaus-Restaurants in Moskau Bildrechte: MDR/Uwe Lindner 25 Oktoberfeste gäbe es allein in Moskau, überschlägt Lindner. Veranstaltet werden sie von der deutschen Botschaft bis hin zu privaten russischen Restaurants. "Die meisten stehen aber nicht in der Tradition des Oktoberfestes, bei dem jede Farbe im Festzelt eine Bedeutung hat", sagt Lindner. Er achtet penibel auf die Echtheit aller bayerischen Komponenten. Daher findet das Oktoberfest der Großbrauerei Paulaner in Moskau auch erst nach dem Original in München statt. "Wir holen nur original Wiesn-Bands, die können erst nach dem Münchner Oktoberfest", begründet Lindner. Deshalb wird bei ihm die Wiesn vom 7. bis zum 29. Oktober gefeiert.

Dirndl noch Mangelware

Bis zu 700 Gäste empfängt der Restaurantleiter an einzelnen Tagen zum Oktoberfest. Die meisten kämen nicht in Tracht. Nur einige Frauen leihen sich in Moskauer Kostümverleihen Dirndl aus. "Da ist die Schürze dann aber manchmal länger als das Dirndl", moniert der Sachse.

Thüringer Braumeister in Moskau

Marcus Kirchner braut seit 2015 Bier in Moskau Bildrechte: MDR/Marcus Kirchner Das Wiesn-Bier wird genau wie die restlichen Biersorten der Großbrauerei vor Ort im Zentrum von Moskau gebraut. Hopfen, Malz oder Hefe werden aus Deutschland importiert. Da das Bier als Genussmittel deklariert wurde, sei es von den Sanktionen unberührt. Der Braumeister ist Marcus Kirchner aus Erfurt. Seit anderthalb Jahren lebt und braut er in Moskau, streng nach dem deutschen Reinheitsgebot.

Bayerisches Bier in Russland schwächer

"Im Gegensatz zur Wiesn ist hier niemand sturzbetrunken", hat Restaurantchef Lindner während seiner fünf Jahre Oktoberfest in Moskau festgestellt. Die Trinkgewohnheiten seien in Moskau anders.

Das Bier muss schwächer sein, denn zum Bier gibt es immer noch einen Wodka. Restaurantleiter Uwe Lindner

Starkbier mit 8,8 Prozent wird nicht gebraut, das Maximum beim Alkoholgehalt liegt bei 6,4 Prozent. Der Pro-Kopf-Verbrauch der Russen an Bier ist zum Oktoberfest höher als in Bayern. Etwa 1,1, Liter pro Kopf sind es in München und circa 1,8 Liter in Moskau. Zum Bier steht immer eine Flasche Wodka auf dem Tisch. So ist es Tradition in Russland.

Bierabsatz boomt in Russland

Der Absatz von Bier hat sich in Russland positiv entwickelt, ja sogar mehr als verdoppelt. Laut Statistischem Bundesamt lag der Bierexport 2010 noch bei 145.736 Hektoliter nach Russland und 2016 bereits bei 322.300 Hektolitern. Damit ist Russland laut Deutschem Brauer-Bund e.V. der zehntgrößte Abnehmer von Bier aus Deutschland. "Der allgemeine Trend der deutschen Brauereien geht in die Drittländer. Vorher gab es eine starke Ausrichtung in die EU-Märkte", erklärt Roger Wegner, Geschäftsführer der Ausfuhrbrauereien Nord-, West- und Südwestdeutschlands e.V.

Frisch Gezapftes für den Kreml