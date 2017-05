In Litauen sollen Jugendliche künftig erst ab 20 statt 18 Jahren Alkohol bekommen. Damit müssten auch Hinweisschilder - wie dieses - in den Supermärkten umgeschrieben werden: "Jugendliche, die Milchabteilung ist auf der anderen Seite. Alkohol wird an Jugendliche unter 18 Jahren nicht verkauft." Bildrechte: MDR/Vytenė Stašaitytė